Завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион

На украинском сайте госзакупок ProZorro на благотворительные торги выставили завтрак с заместителем главы МВД Украины по евроинтеграции, 25-летней Анастасией Деевой.

Начальная цена лота составляет сто гривен (примерно 216 рублей). Ставки можно делать до 28 июня. Деньги, вырученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии, уточнили на странице ProZorro в Facebook

В прошлом году на Украине активно обсуждалось назначение Деевой на пост замминистра. Главу МВД Украины Арсена Авакова критиковали за то, что он взял на работу «слишком юную» девушку.

Министр пояснил, что Дееву выбрали после консультаций, в том числе и с «ключевыми иностранными партнерами». Назначение на должность прошло через кабинет министров после специальной проверки, заявил он. Аваков подчеркнул, что Деева «сможет оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами». По его словам, «в ряде функций в этой сложнейшей системе, каковой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего».