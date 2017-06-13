Организатор убийства Политковской умер в колонии

За преступление мужчина был осужден пожизненно. «Гайтукаев скончался в колонии», — рассказал источник издания.

По его словам, заключенный страдал рядом болезней.

Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года. В 2014 году суд признал Лом-Али Гайтукаева виновным в организации преступной группировки, которая совершила убийство журналистки. Мотивом преступления считается недовольство ее журналистской работой. Однако заказчик убийства Политковской до сих пор не найден.