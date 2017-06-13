Путин рассказал об алкоголизме Ельцина

"Секрет Фирмы" Рассказал, почему в России всё пошло не так

«Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина – у него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя. Но, а то, что вы сказали (проблемы с алкоголем) – да, чего греха таить, это тоже было», — рассказал Путин.

За два года Стоун провел с российским президентом более десятка интервью. На их основе режиссер снял документальный фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ первой серии состоялся 12 июня. Всего лента состоит из четырех серий, она будет транслироваться до 15 июня на телеканале Showtime.

В России картину о главе государства покажет Первый канал. Премьерный показ назначен на 19 июня.