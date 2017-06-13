Навальный помещен под стражу

Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге. Приговор политику объявил судья Симоновского московского суда в ночь на вторник, 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционер был осуждён по статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации». Также его обвинили в неповиновении правоохранительным органам

«Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток», — сказал судья.

По словам стороны защиты, у обвинения нет доказательств того, что люди вышли на митинг 12 июня по приглашению оппозиционера.

Кроме того, в суде Навальный заявил, что не уверен в беспристрастности судьи. По его мнению, он не может вынести справедливое решение.