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Глава рода Лермонтовых оценил "прощание" Порошенко
Потомок русского поэта, первый заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты России Михаил Лермонтов посоветовал президенту Украины Петру Порошенко, зачитавшему строки из стихотворения «Прощай, немытая Россия», посмотреться в зеркало и разобраться с тем, что происходит в его стране, сообщает RT.
«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто — его господа. К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с изменённым сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие, как «чужебесие», — это то, что сейчас происходит на Украине», — сказал он.
Лермонтов также отметил, что авторство стихотворения не установлено окончательно, не исключив, что оно не обязательно принадлежало перу русского классика.
«Оно переписано кем-то с указанием, что стихотворение было услышано от классика. То есть это произведение, ему приписанное, а не достоверно принадлежащее», — сказал он.
Стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия» президент Украины Петр Порошенко процитировал на мероприятии по случаю начала безвизового режима с ЕС.
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