«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто — его господа. К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с изменённым сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие, как «чужебесие», — это то, что сейчас происходит на Украине», — сказал он.

Лермонтов также отметил, что авторство стихотворения не установлено окончательно, не исключив, что оно не обязательно принадлежало перу русского классика.

«Оно переписано кем-то с указанием, что стихотворение было услышано от классика. То есть это произведение, ему приписанное, а не достоверно принадлежащее», — сказал он.