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Вторую предсмертную записку и арсенал оружия нашли у кратовского стрелка

В подмосковном поселке Кратово в сгоревшем доме Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек, следователи обнаружили две предсмертные записки, а также арсенал оружия. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, сообщает «Интерфакс».
«Обнаружен арсенал оружия и боеприпасов: винтовка "Мосина", винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", пистолет-пулемет Шпагина ППШ, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, гранаты РГД 33, М39 и М 24, две минометные мины калибра 50 миллиметров,, мина дымовая калибра 82 миллиметра, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 миллиметров от артиллерии», — рассказала Петренко.
Содержание найденных записок не разглашается в интересах следствия.
11 июня источник в правоохранительных органах рассказал, что в личных вещах Зенкова следователи нашли предсмертную записку, в которой мужчина жаловался отцу на сложные отношения с соседями. По данным другого источника, у Зенкова неоднократно возникали конфликты с жителями поселка на бытовой почве. Ранее утверждалось, что часть оружия, обнаруженная у кратовского стрелка, была привезена им из Чечни. Кроме того, Зенков увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны. Также утверждалось, что он состоял на учете у психиатра и ранее работал в МЧС.
10 июня Зенков открыл огонь по людям из своего домовладения в поселке Кратово, в результате чего погибли четыре человека. В ходе спецоперации он был ликвидирован. При этом один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое оказались ранены легко.
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Интерфакс
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Светлана Петренко
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