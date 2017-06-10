На Камчатке создадут туристический кластер

В Петропавловске-Камчатском создадут туристско-рекреационный кластер "Петропавловская гавань" и построят эко-отель на берегу Авачинской губы. Объем инвестиций в проекты составит более 3 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Камчатского края.

По его словам, кластер появится на месте бывшего судоремонтного завода "Фреза", он будет создан полностью на средства частной компании "Кедр" при участии АО "Корпорация развития Камчатского края".

"Сейчас проводится инженерно-строительная экспертиза производственных корпусов завода для определения возможности их перепрофилирования под туристические объекты. На акватории Петропавловской бухты завершается монтаж причальных понтонов. Их эксплуатация позволит расширить швартовочные места для маломерных судов в создаваемом яхтенном порту", — сказали в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, инвесторы планируют построить сеть экологических отелей в 14 регионах России, в том числе на территории Камчатского края. Строительство эко-отеля на берегу Авачинской губы станет частью проекта.