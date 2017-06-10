Американца шокировало второе солнце на небе: видео

Американцу удалось снять на видео как ему показалось захватывающее явление. На кадрах выложенных на YouTube молодой человек обращает внимание на то, что в небе над автодорогой появилось два солнца.

На видео видно, что одно солнце находится на горизонте, а второе скрыто за облаками.

На самом деле в данном случае появление двух солнц на небе ни что иное, как одна из разновидностей явления «гало», или в переводе с латинского «ореол». Оптический феномен, возникающий за счет преломления лучей света в кристаллах льда на высоте 5-10 километров над землей. Также подобные явления наблюдаются и у луны, но носят другое название – «парселена».