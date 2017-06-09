Многодетная семья Мартенсов, в декабре 2016 года переехавшая в Россию из Германии из-за секс-воспитания в немецких школах, но затем вернувшаяся на родину, снова приедет в РФ. Об этом сообщает vn.ru со ссылкой на помощника уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимира Полубояренко.

По данным издания, 9 июня отец семейства Евгений Мартенс прилетел в Москву. В столице он примет участие в записи передачи в «Останкино», а затем отправится в Ставрополь. Там Мартенс планирует согласовать переезд жены и 11 детей на постоянное место жительство.

Евгений Мартенс родился в Омской области и вместе с родителями уехал в Германию в середине 1990-х. Там он женился и завел детей. По его словам, покинуть Германию его семья решила из-за введенных в школах обязательных уроках сексуального воспитания. СМИ писали, что одна из дочерей Мартенса отказалась ходить на занятия, родители тоже были против. За прогулы ребенка родителям выписали штраф в 150 евро, они отказались его платить и их приговорили к одному дню тюрьмы.

Из-за этой ситуации в конце 2016 года Мартенсы решили переехать в Россию, планируя заняться фермерством. В Новосибирской области им выделили дом. Сообщалось, что местные чиновники выдали семье единовременное пособие по программе добровольного переселения соотечественников в размере 150 тысяч рублей. В конце февраля Мартенсы неожиданно покинули Кыштовку и уехали.