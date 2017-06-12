Танец вертолетов над Торжком попал на видео

Тверская группа высшего пилотажа "Беркуты" отметила свое 25-летие большим авиационным праздником в Торжке. Поздравить коллег прилетели "Русские витязи" и "Соколы России", а сами вертолетчики показали, что Ми-28Н "Ночной охотник" или Ка-52 "Аллигатор" умеют не только громить цели на земле, но и танцевать. Видео шоу в небе над Торжком опубликовал канал Russia Today

Праздник по случаю юбилея "Беркутов" проходил в Торжокском центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Здесь готовят экипажи ударных и военно-транспортных вертолетов, здесь 11 апреля 1992 года была основана единственная в России группа, демонстрирующая высший пилотаж на боевых вертолетах, здесь она и базируется.

На земле были представлены все образцы вертолетов, стоящих на вооружении ВКС России: от новейшего Ка-52 "Аллигатор" до гигантского транспортника Ми-26Т. В небе танцевали "Ночные охотники", синхронно чертили фигуры высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи", "Аллигатор" демонстрировал чудеса маневренности - соосная схема несущих винтов позволяет ему делать то, что не под силу другим вертолетам.

Одним из ключевых моментов шоу стал синхронный проход над аэродромом истребителя Су-30СМ "Русских витязей" и четверки вертолетов Ми-28Н на скорости порядка 200 километров в час. Если для "Ночных охотников" это нормальный аллюр, то для тяжелого истребителя - скорость ниже критической. 24-тонный самолет шел по воздуху, как цирковая лошадь - задрав нос.