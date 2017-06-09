Хворостовский откровенно о борьбе с болезнью: «Мой онколог смотрит на меня, как на чудо»

В 2015 году врачи диагностировали у легендарного оперного певца опухоль головного мозга. С тех пор артист прошел несколько курсов химиотерапии и продолжает находиться под наблюдением врачей. Но полгода назад Дмитрию пришлось отменить несколько крупных концертов из-за еще одного недуга — воспаления легких. По словам исполнителя, ему тогда было очень тяжело, и он не хотел никого видеть, кроме супруги Флоренс Илли.

Несмотря на большие проблемы со здоровьем у Хворостовского, поклонники отмечают невероятную энергию, исходящую от исполнителя. — поделился Дмитрий с eg.ru

По словам артиста, именно творчество помогает ему не сдаваться и оставаться в строю: «Если себя не заставлять, болезнь одержит победу над тобой. Надо ежедневно, ежечасно вытаскивать себя всеми возможными способами: exercises, дети, улыбки, любовь. И поворчать чуть-чуть тоже не возбраняется. Я, конечно, уже немного привык к домашнему образу жизни. Но лучше не привыкать».

В настоящее время Хворостовский восстанавливается и накапливает силы для предстоящих концертов и утверждает, что живет сегодняшним днем, хоть и понимает, что его лучшие годы остались позади: «В любом случае я понимаю, что лучшее уже позади: Молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. «Надежда» для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: "Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!».