Россия осталась в долгу только перед одной страной

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия должна примерно 300 миллионов долларов Южной Корее, но с остальными суверенными кредиторами страна полностью рассчиталась. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Что касается задолженности перед суверенами, то после того, как мы погасили долг перед странами – членами Парижского клуба, полностью, в два этапа, рассчитались, рассчитались перед странами Восточной Европы, у нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея», — рассказал Сторчак.

По его словам, сначала РФ расплачивалась по данному кредиту товарными поставками. Однако позже страны «договориться не сумели», поэтому перешли к разовым платежам.

При этом он отметил, что Сеул не согласился на досрочное погашение задолженности «без премии к основной сумме долга». Однако Москва не захотела отдавать Корее премию.