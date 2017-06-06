РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал новую публикацию группы Bellingcat о малайзийском «Боинге» MH17, который потерпел крушение на Донбассе летом 2014 года. По его словам, Москва не знает, на основании чего представители группы пришли к выводу, что сбивший авиалайнер ЗРК «Бук» был приписан к российской зенитной бригаде. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает

«По крайней мере то, что попало в прессу, ответов на эти вопросы не дает», - сказал Лавров.

Ранее группа Bellingcat представила фотографии установки «Бук» из одной из российских частей с бортовым номером 332. Снимки были сделаны до катастрофы авиалайнера «Малайзийских авиалиний». Авторы публикации утверждают, что это тот самый «Бук», который также был замечен в Донбассе.