Теплоход «Генерал Ватутин» станет обслуживать речные круизы в России

Теплоход «Генерал Ватутин» с 2018 года будет обслуживать речные круизы по России, сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров» (АТОР).

До начала навигации лайнер должен пройти проверку речного регистра. «Судно находится в прекрасном состоянии, поэтому уверен, что никаких проблем с его вводом в строй не будет», — заявил гендиректор круизной компании «Инфофлот» Александр Сахаров . По каким маршрутам будет ходить «Генерал Ватутин» пока не сообщается.

По данным АТОР, теплоход приобрела у украинского собственника зарегистрированная на Сейшельских островах компания Skypoint для своего дочернего предприятия в России.

6 июня стало известно, что украинский теплоход «Генерал Ватутин» класса «река-море» вместо того, чтобы зайти в порт Одессы, начал двигаться через Керченский пролив в сторону России, взяв курс на Ростов-на-Дону.

Позднее было установлено, что судно направляется к берегам России по решению нового собственника, и пассажиров на борту нет. Отмечалось, что лайнер был исключен из украинского реестра судов, на нем был поднят флаг Белиза.