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У входа в бухту Севастополя взорвали мину весом в тонну
Специалисты МЧС России обезвредили в Севастополе магнитно-акустическую мину времен Великой отечественной войны весом в тонну. Видео работы взрывотехников в четверг, 8 июня, опубликовали «Примечания». Как отмечает ресурс, это была немецкая авиационная донная неконтактная мина. Она находилась примерно в 300 метрах от берега на входе в бухту Севастополя, и, скорее всего, была сброшена немецкой авиацией в июне 1941 года.
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