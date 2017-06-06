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Ядовитая "Пчелка": "Рошен" заподозрили в провокации
Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена обратиться к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести «масштабную проверку» по факту отравления детей в Чите, предположительно, конфетами Roshen. Об этом сообщается на официальном сайте сенатора.
«Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen, принадлежащую президенту Петру Порошенко, Может ли это быть своего рода провокацией», - заявила сенатор.
Она также отметила, что имеет вопросы и к родителям отравившихся детей, которые, по ее мнению, не ведут с ними беседы о личной безопасности.
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