«Необходимо выяснить, откуда появились эти конфеты, вероятно, нужно проверить и производителя — украинскую фабрику Roshen , принадлежащую президенту Петру Порошенко , Может ли это быть своего рода провокацией», - заявила сенатор.

Она также отметила, что имеет вопросы и к родителям отравившихся детей, которые, по ее мнению, не ведут с ними беседы о личной безопасности.