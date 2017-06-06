Савченко похвалила Путина и не исключила своего убийства

Она рассказала, что украинские политики в Европе похожи на попрошаек. «К сожалению, наши политики считают, что всю жизнь нас будет кормить Европа. Но, если у политиков не будет поддержки внутри страны, с ними не будут считаться также за рубежом», — отметила Савченко.

При этом она добавила, что Путина в мире не любят. Однако, по словам депутата, он имеет хорошую поддержку в России, поэтому «с ним будет считаться мир».

Кроме того, она рассказала, что украинская система борется против нее "всеми возможными методами". "Но это не просто направленная против меня пропаганда, я не исключаю даже физическое уничтожение», - сказала Савченко.

При этом депутат отметила, что не переживает за свою жизнь, так как часто бывает в опасных ситуациях. «Я могла умереть на войне, и я могу умереть в любой день, потому что никто не застрахован от этого», - добавила Савченко.

По ее словам, она не боится этого и намерена работать для украинцев столько, сколько сможет.