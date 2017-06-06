По тревоге подняли Су-27 в Крыму

Истребители Су-27 Южного военного округа подняли в воздух по тревоге для испытания боевой готовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников во время рабочего визита проверил боеготовность летчиков. Также он изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительно-авиационных частей на аэродроме Бельбек.