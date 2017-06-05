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Жители Сочи оценили поведение мэра на детском празднике
На YouTube появилось видео, на котором жители Сочи оценивают скандал вокруг выступления мэра города Анатолия Пахомова на торжественном открытии новой детской площадки. Ролик опубликован на канале Инны Михайловой в понедельник, 5 июля.
Ранее в интернете разошлась запись с мероприятия, во время которого Пахомов бросил на землю подарки, предназначавшиеся детям.
Один из опрошенных местных жителей отмечает, что мероприятие прошло непринужденно. Ситуацию с вручением подарком он списал на организационные недочеты: «В одной руке — микрофон, во вторую ему подают связку с подарками, которую неудобно, наверное, было держать».
Ранее в понедельник замруководителя пресс-службы городской администрации Микаэл Нерсесян назвал претензии к Пахомову надуманными и гипертрофированными. Вместе с тем он отметил, что администрация сделает организационные выводы после произошедшего.
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