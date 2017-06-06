Савченко похвалила Путина и не исключила своего убийства

Надежда Савченко сделала ряд громких заявлений в интервью польским журналистам. Она рассказала, почему по ее мнению с президентом России Путиным считает весь мир, поведала о том, что ее может ждать физическое устранение и рассказала почему, по ее мнению, Донбасс может ждать новый виток противостояния.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в интервью польской газете Rzeczpospolita заявила, что некоторые украинские политики рассчитывают, что Европа всю жизнь будет кормить Украину.

"Но если политики не будут иметь поддержки внутри страны, не будут с ними считаться также за рубежом", - подчеркнула она и призвала не считать внешнюю политику приоритетной для Украины.

В этой связи они привела в пример президента России Владимира Путина. По мнению Савченко, "Путин не является любимым в мире", но поскольку он имеет поддержку в России "с ним считается весь мир".

При этом Савченко назвала чушью обвинения, что является агентом Кремля.

"Обвинения в том, что я агент Кремля, — это чушь. Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то заранее спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек. Это представляет угрозу для старой системы", - говорит Савченко.

Она также сообщила, что с ней ведет борьбу украинская система и дело даже не в пропаганде, направленной против нее. Она не исключает и своего физического устранения. При этом Савченко добавила, что не переживает за свою жизнь, часто бывает в опасных ситуациях и намерена сделать для украинцев столько, сколько сможет.

На вопрос о том, произошли ли в Украине какие-то перемены после двух революций, Савченко ответила примером о больных и здоровых кроликах.

"Если у нас больные кролики, то заражена вся клетка. Если вы посадите новых кроликов в старую клетку, они тоже заразятся", - сказала она, добавив, что в Украине в очередной раз сбросили вождя, но не поменяли систему, поэтому с вопросом коррупции ничего не изменилось.

Также по мнению Савченко на Донбассе может начаться новый этап войны, так как "Путин хочет стать царём своей страны и править без конца" и "Порошенко также хочет второй избирательный срок". По ее мнению военные действия на Донбассе помогают политикам продержаться у власти. Савченко считает, что при желании и Путин и Порошенко могли бы "собственноручными подписями закончить войну".

При этом депутат не исключила, что сама может пойти в президенты Украины..По ее мнению, выборы должны пройти раньше 2019 года, так как люди так долго не выдержат.