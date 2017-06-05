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Тверской стрелок объяснил мотивы убийства
Застреливший девять человек под Тверью Сергей Егоров признался, что хотел просто напугать своих жертв. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, в субботу, 3 июня, в посёлке Редкино Тверской области Егоров пришел в гости к своему знакомому. В компании они распивали алкогольные напитки на садовом участке. Однако между гостями возникла ссора.
«Мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза. Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений. В ответ несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону», - указано в сообщении СК.
Однако, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый расстрелял всех присутствующих.
Сотрудников правоохранительных органов вызвала выжившая 21-летняя потерпевшая.
Подозреваемому назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.
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