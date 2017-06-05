Bellingcat показала «Бук», которым сбили МH-17

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала фотографию зенитно-ракетной установки (ЗРУ) «Бук», из которой, как утверждается, в 2014 году был сбит Boeing 777 в Донбассе. Снимок опубликован на сайте Bellingcat.

По мнению экспертов группы, снимок доказывает, что «Бук» был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. По данным Bellingcat, снимок был сделан в 2013 году.

«Белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с «Буком 332», снятых в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», - заявили в Bellingcat.

Фотография была сделана «российским механиком, вероятно, весной 2013 года». «Найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии», - подчеркнули в Bellingcat.

На другой фотографии, опубликованной экспертами, запечатлен мужчина, который сидит в машине на фоне розового контейнера для ракет «Круг». Этот контейнер виден и на снимке с механиком, подчеркнули в Bellingcat. Эксперты заявили, что снимок был загружен курсантом, и отметили, что фотография, судя по геотегу, была сделана в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском.

Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал на территории Донбасса 17 июля 2014 года. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии, ФРГ, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Украинские власти и ополченцы обвиняют в случившемся друг друга.

В сентябре 2016 года Международная следственная группа (JIT) представила второй отчет о причинах крушения рейса MH17. Главный вывод следствия заключается в том, что «Бук» ополченцам привезли из РФ, а после запуска ракетный комплекс вернули на российскую территорию. По версии JIT, ракету запустили из района поселка Первомайский, который тогда контролировали ополченцы. JIT продлила свое расследование до начала 2018 года, чтобы установить виновных. В список подозреваемых европейские следователи включили сотню человек, однако личности их раскрывать не стали.