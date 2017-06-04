Тверской стрелок, убивший людей якобы из-за ссоры об армии, нигде не служил

Москвич, расстрелявший девять человек в ходе пьяного конфликта под Тверью, который произошел якобы из-за насмешек компании о том, что он не служил в армии, действительно не служил, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин.

"Никто он — ни пограничник, ни ВДВшник, это я вам на 300% могу сказать", — сообщил Левшин.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

"Это только одна из версий, сейчас следствие со всем разбирается", — добавил Левшин.