Массовой расправе под Тверью предшествовал спор о службе в армии

Перед массовым убийством, совершенным ночью 4 июня в садоводческом товариществе близ поселка Редкино (Тверская область), проходило застолье, во время которого между выпивавшими завязался спор о службе в армии. Об этом сообщает kp.ru

Электрик из Москвы Сергей Егоров начал рассказывать, что он служил в ВДВ. «Да ты и не служил вовсе!» — ответили ему. Из-за этого 45-летний мужчина вспылил и уехал.

Через некоторое время электрик вернулся с карабином «Сайга» в руках, бросил фразу «Сейчас я вам покажу, как я умею стрелять» и открыл огонь по людям. Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну собутыльницу, как сообщил ТАСС знакомый с ходом следствия источник, Егоров пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Ее труп был найден в багажнике автомобиля. По уточненным данным Следственного комитета, жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.

Кроме того известно, что одной женщине, участвовавшей в застолье, удалось выжить. Она спряталась под одеяло на втором этаже дома и оттуда вызвала полицию, пишет kp.ru.

Подозреваемого задержали по горячим следам, он был пьян и не сопротивлялся. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).