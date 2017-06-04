Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году пройдет 15 июня. Обычно ее проводят весной, но на этот раз перенесли. О том, что она состоится позже, в конце марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Согласно традиционному формату таких встреч глава государства в ходе общения с россиянами ответит на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке. Задать вопрос можно будет, позвонив по телефону, а также, отправив SMS или MMS-сообщение. Можно также воспользоваться сайтом или специальным мобильным приложением.

«Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к Президенту, записав видеоролик», - говорится в сообщении.

Это будет уже 15-ая прямая линия с Путиным. В 2016 году она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Дольше всего президент общался с россиянами в 2013 году - 4 часа 48 минут.