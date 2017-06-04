Полиция проводит операцию на западе Лондона

Лондонская полиция проводит обыски в одном из домов в районе Баркинг на западе британской столицы, сообщает телеканал Sky News, ведущий трансляцию с места событий.

К одному из многоквартирных домов прибыл автомобиль скорой помощи и микроавтобус без маркировки. Часть прилегающей к дому улицы перекрыта. Подробности операции не приводятся.

Проведение операции подтвердила глава МВД страны Амбер Радд. "После вчерашней атаки (в городе) проводятся мероприятия", — сказала она в интервью телеканалу ITV.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.