Полиция Баварии раскрыла детали убийства мальчика из России афганским беженцем

Правоохранительные органы начали расследование убийства пятилетнего мальчика родом из России, которое было совершено 3 июня в приюте для беженцев в общине Арншванг на юге Германии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте баварской полиции.

Силовики подтвердили информацию о том, что мать убитого, 47-летняя гражданка России, получила серьезные ранения и выжила. Она госпитализирована.

Подозреваемый, 41-летний афганец, был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. В полиции заявили, что беженец, чьи мотивы пока не удалось установить, схватил мальчика и нанес ему ножом смертельные раны, после чего сильно порезал его мать.

Нападение произошло на глазах другого ребенка женщины, который остался невредим, но был шокирован. В аналогичном состоянии находится один из полицейских.