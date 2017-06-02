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США пересматривают свою политику по Украине
Власти США занимаются пересмотром своей позиции по ситуации на Украине. С таким заявлением выступила американский посол на Украине Мари Йованович. Его слова передает агентство УНИАН.
«Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом», - заявила Йованович.
Йованович добавила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон в настоящий момент изучает возможности более активного включения Вашингтона в переговорный процесс по Донбассу. Йованович подчеркнула, что США будут «оказывать поддержку, насколько это возможно». Других подробностей дипломат не привела. Ранее ряд СМИ опубликовал материалы, в которых говорилось о намерениях администрации президента США Дональда Трампа перезапустить переговорный процесс по прекращению вооруженного конфликта на востоке Украины. Трамп в одном из своих выступлений назвал власти Европейского союза ответственными за войны в Донбассе.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.
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