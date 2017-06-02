США пересматривают свою политику по Украине

Власти США занимаются пересмотром своей позиции по ситуации на Украине. С таким заявлением выступила американский посол на Украине Мари Йованович . Его слова передает агентство УНИАН

«Я думаю, что мы пересматриваем нашу политику в отношении Украины, и я считаю, мы движемся дальше очень положительным и решительным образом», - заявила Йованович.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.