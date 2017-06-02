Министр труда помечтал о двухчасовом рабочем дне

Глава Министерства труда Максим Топилин в ходе панельной сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в 21 веке сократится рабочий день. Об этом сообщает ТАСС

По его словам, в этом людям помогут роботы.

Министр отметил, что новые технологии не смогут полностью заменить человека и взять на себя всю работу, но вполне возможно, что роботы смогут выполнять часть обязанностей работников. Поэтому рабочий день может заметно сократиться.

Кроме того, по словам Топилина, сокращение не сможет негативно повлиять на финансовое положение работников. Наоборот, министр пообещал, что зарплаты будут только расти.