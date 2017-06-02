2 июня в Москве выпал мокрый снег

Очевидцы Business FM рассказали, что наблюдали что-то наподобие снежной крупы в районе метро Динамо. Это природное явление во второй день лета было зафиксировано в центре Москвы, в районе Киевского вокзала и площади Европы, сообщает «Интерфакс»

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что в Москве в течение всего дня сохранится сильный ветер с порывами 15 м/с и выше.

По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы 12-17 м/с. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не превысит 12-14 градусов.