Число жертв перестрелки в Москве возросло

Число жертв потасовки со стрельбой между двумя группами людей на западе Москвы увеличилось до двух. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате инцидента пострадали пять человек, из которых два скончались от полученных травм», - рассказал агентству представитель ГУМВД по Москве.

По данным сотрудников правоохранительных органов, перестрелка произошла в ночь на пятницу, 2 июня, на улице Крылатские холмы в Москве.

«На службу "02" поступила информация о конфликте со стрельбой. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на улице Крылатские холмы между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку со стрельбой, в результате которого три человека пострадали и один погиб», - уточнили представители МВД.

Отмечается, что среди пострадавших двое получили ножевые ранения.