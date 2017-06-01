Путин рассказал то, о чем все молчат

Такое заявление российский лидер сделал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Я только об этом говорю, а все остальные опять молчат, как будто никто не понимает, о чем идет речь. Конечно, все понимают, о чем идет речь! Чего вы молчите-то? Вы все молчите, ситуация усугубляется», - возмутился он.