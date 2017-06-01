Тридцатиградусная жара придет в Москву

РИА Новости Синоптики заявили, что уже на следующей неделе начнется жаркое лето. Специалисты обещают повышение температуры до 30 градусов. Об этом со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» сообщает

«В понедельник вероятность небольших дождей сохранится, но температура уже ощутимо повысится, в дневные часы 17-22 градуса тепла. К концу следующей рабочей недели в столичном регионе будет 25-30 градусов», - рассказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, до воскресенья погода в Москве не улучшится. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 4 мая, по словам специалиста, воздух прогреется до 17 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве снова объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в столице и области ожидается усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

«По прогнозу ФГБУ «Центральное УГМС» в Москве с 11.00 01 июня 2017 года с сохранением до 11.00 02 июня 2017 года ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 м\с», - указано в сообщении МЧС

В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого в столичном регионе погибли 15 человек. Травмы получили около 170 человек.