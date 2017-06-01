МЧС: мощный шторм обрушится на 22 региона России



Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ распространило предупреждение о надвигающемся шторме. который заденет 22 российских региона. Ожидается, что сила шквалистого ветра достигнет 24 метров в секунду.

Как уточнили в Центральном региональном центре МЧС России, стихия обрушится на области и республики Центрального и Приволжского регионов страны.



"31 мая Гидрометцентр России распространил предупреждение об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского регионов", - говорится в сообщении МЧС.



Список регионов, попадающих в зону непогоды:



- Республика Марий Эл,



- Республика Мордовия,



- Республика Татарстан,



- Пермский край,



- Белгородская область,



- Владимирская область,



- Ивановская область,



- Кировская область,



- Костромская область,



- Курская область,



- Московская область,



- Нижегородская область,



- Оренбургская область,



- Орловская область,



- Пензенская область,



- Рязанская область,



- Самарская область,



- Саратовская область,



- Тамбовская область,



- Тульская область,



- Ульяновская область,



- Ярославская область.



"Скорость ветра в указанных регионах может достигать 24 метров в секунду, с порывами. Также возможны ливни и град. В связи приближающейся непогодой подразделения МЧС в указанных регионах приведены в режим повышенной готовности, развёрнуты штабы по контролю за обстановкой", - добавили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.



Кроме того спасатели рекомендуют местному населению на время разгула стихии не покидать свои дома без крайней необходимости,а также отказаться от использования автотранспорта.



"Гражданам следует избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций. ЕДля оказания помощи во время ЧП необходимо обращаться по телефонам экстренных служб спасения - 101", - уточнили спасатели.