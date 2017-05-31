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Жители Крыма остались без «Яндекса» и «ВКонтакте»
В среду, 31 мая, украинский провайдер «Воля» заблокировал доступ к «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru для жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ForPost.
«Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов», - указано в сообщении.
При попытке зайти на российские сайты появляется сообщение о блокировке ресурсов в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко №133/2017.
16 мая Украина расширила санкционные списки против россиян и российских компаний. В обновленный перечень вошли "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", а также РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда".
Позже в "Яндексе" заявили, что в результате данного решения от санкций в первую очередь пострадают украинские пользователи.
«Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», - отметили в пресс-службе.
Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране достигла 18 млн человек.
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