Жители Крыма остались без «Яндекса» и «ВКонтакте»

В среду, 31 мая, украинский провайдер «Воля» заблокировал доступ к «ВКонтакте», «Яндекс» Mail.ru для жителей Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ForPost.

«Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов», - указано в сообщении.

При попытке зайти на российские сайты появляется сообщение о блокировке ресурсов в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко №133/2017.

16 мая Украина расширила санкционные списки против россиян и российских компаний. В обновленный перечень вошли "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", а также РБК , "ТВ Центр", ВГТРК , "НТВ Плюс" и "Звезда".

Позже в "Яндексе" заявили, что в результате данного решения от санкций в первую очередь пострадают украинские пользователи.

«Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», - отметили в пресс-службе.

Украинская аудитория «ВКонтакте» в день объявления о блокировке соцсети в стране достигла 18 млн человек.