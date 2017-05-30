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Лавров ответил на слова Макрона о «лживой пропаганде» RT и Sputnik
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о телеканале RT и агентстве Sputnik результатом антироссийской кампании, которая началась еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. Об этом сообщает RT.
«Я думаю, что здесь, в этих оценках, которые вы процитировали, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала ещё администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, в том числе и в Европе», — сказал Лавров.
Министр также отметил, что фактов, подтверждающих данные обвинения, нет.
В понедельник, 29 мая, на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что не пустил в свой предвыборный штаб RT и Sputnik, так как они являются «органами пропаганды».
«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — сказал президент Франции.
От также отметил, что «не намерен уступать» по данному вопросу.
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