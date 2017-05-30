Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Лавров ответил на слова Макрона о «лживой пропаганде» RT и Sputnik

Лавров ответил на слова Макрона о «лживой пропаганде» RT и Sputnik
Фото:
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о телеканале RT и агентстве Sputnik результатом антироссийской кампании, которая началась еще при бывшем президенте США Бараке Обаме. Об этом сообщает RT.
«Я думаю, что здесь, в этих оценках, которые вы процитировали, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала ещё администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран, в том числе и в Европе», — сказал Лавров.
Министр также отметил, что фактов, подтверждающих данные обвинения, нет.
В понедельник, 29 мая, на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что не пустил в свой предвыборный штаб RT и Sputnik, так как они являются «органами пропаганды».
«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды», — сказал президент Франции.
От также отметил, что «не намерен уступать» по данному вопросу.
Видео Главное Политика
ИА Sputnik Russia Today
Администрация США МИД
Барак Обама Сергей Лавров Владимир Путин Эммануэль Макрон
Оставить комментарий

Последние новости