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Лавров прокомментировал слова Макрона про Sputnik и RT
Москва называет слова президента Франции Эммануэля Макрона о российских СМИ – Sputnik и RT – отражением инерции антироссийской кампании, при этом никаких фактов, подтверждающих правоту французского лидера нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе. И из этой инерции наши западные партнеры никак не могут выбраться", — сказал он на пресс-конфеернции, подчеркнув, что "при этом фактов нет".
В ходе пресс-конференции по окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что RT и Sputnik не имели доступа к его избирательному штабу в связи с тем, что якобы "распространяли ложную информацию, клевету". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не согласны с высказываниями Макрона про Sputnik и RT.
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