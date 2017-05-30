Олег Табаков лишился 677 миллионов рублей, лежавших на банковском счете



СКР объединил расследование о хищении средств банка под видом выдачи кредитов и дело о хищении денег со счетов клиентов организации, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В розыск объявлены и. о. председателя правления банка Илья Волосевич, также у следователей появились вопросы к другому экс-предправления «Клиентского» Андрею Лопатову.



Последний повестки о вызове на допрос игнорирует и скрывается в США. При этом среди пострадавших клиентов банка немало VIP-персон.



В их числе руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, который потерял 677 миллионов рублей.

