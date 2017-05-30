Леди - вперёд. Манеры Путина сравнили с хамством Трампа

СМИ сравнили хорошие манеры президента России Владимира Путина и резкое поведение его американского коллеги Дональда Трампа . Во время своего визита в Российский духовно-культурный центр в Париже российский лидер вежливо пропустил вперед женщин у входа в здание. Об этом сообщает RT

На прошлой неделе на саммите НАТО в Брюсселе, когда гости встречи готовились к общей фотографии, Трамп резко отодвинул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы оказаться в первом ряду. Маркович в ответ улыбнулся и похлопал американского лидера по спине, однако он даже не обратил на это внимания.

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин прилетел в Париж на встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном

Также российский лидер принял участие в открытии выставки, которая посвящена 300-летию поездки Петра I во Францию, во дворце Большой Трианон замка Версаль.