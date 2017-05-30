Самолет с курсантами потерпел крушение под Саратовом

Утром во вторник, 30 мая, в Балашовском районе Саратовской области упал самолёт, который выполнял учебный полет с курсантами. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.

Отмечается, что жертв в результате ЧП нет, однако есть пострадавшие.