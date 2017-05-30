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Самолет с курсантами потерпел крушение под Саратовом
Утром во вторник, 30 мая, в Балашовском районе Саратовской области упал самолёт, который выполнял учебный полет с курсантами. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.
Отмечается, что жертв в результате ЧП нет, однако есть пострадавшие.
Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства Александру Буренину оперативно выехать на место происшествия для координации действий.
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