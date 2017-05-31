Глава Орловской области Вадим Потомский заявил, что «это не его ума дело» - рассуждать о скандале вокруг дорогого автомобиля епископа Нектария. Слова политика передает «Открытая Россия»

«Священнослужители, которые преступают законы, попадают под суд. Я не хочу сказать, что они не подвергаются законным мерам. Я в этой истории участвовать не буду. Я говорил о форме подачи информации и ничего другого, мне она не нравится. А предмет обсуждаемый (автомобиль. — прим. Рамблер) — это не моего ума дело. Журналисты, на мой взгляд, могли иначе поступить. Просто поговорить с Нектарием. Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача», — заявил Потомский.

Потомский сделал свое заявление, объясняя значение фразы «бог не фраер», которую он произнес 30 мая, рассуждая о скандале. Губернатор тогда назвал неправомерными претензии общественности к внедорожнику Toyota Land Cruiser V8, который подарили епископу Нектарию. Потомский подчеркнул, что «суд бывает только один: божий». Впервые о внедорожнике у епископа сообщили журналисты издания «Орловские новости».