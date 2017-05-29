Ураган зацепил Кремль

В интернете появилось видео последствий урагана в московском Кремле. Сильный ветер сорвал крышу с Сенатского дворца.

Жертвами урагана в Москве стали 12 человек, более 100 человек получили ранения. Как заявили в столичном департаменте здравоохранения, среди пострадавших есть дети. В настоящий момент экстренные службы города устраняют последствия стихии. Объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, ураган может повториться в вечерние и ночные часы. Такая погода сохранится до утра 30 мая.