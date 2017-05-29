Ураган в Москве стал рекордным по силе ветра. С таким заявлением выступила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова . Ее слова передает телеканал Russia Today

«Порывы ветра сегодня в Москве достигали 28-30 м/с. Такой же сильный ветер наблюдался в июне 1998 года. Тогда на станции Тушино был зафиксирован порыв ветра до 27 м/с. До сегодняшнего дня это был самый сильный ветер, отмеченный на территории города», — заявила Позднякова.

Позднякова отметила, что активный атмосферный фронт переходит в Калужскую и Владимирскую области. По словам эксперта, в Москве не стоит ждать повторения таких же сильных порывов ветра. 29 мая жертвами урагана в Москве стали 12 человек, более 100 человек получили ранения. В настоящий момент экстренные службы города устраняют последствия стихии. Такая погода сохранится до утра 30 мая. Ранее об опасности повторения ураганного ветра сообщали в Гидрометцентре.