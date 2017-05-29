Путин и Макрон завершили переговоры

«Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России», - заявил Путин.

По мнению Макрона, политикам удалось «всё друг другу сказать». Общение с российским президентом французский лидер назвал «очень открытым, откровенным». Кроме того, президент Франции заявил, что не хочет введения новых санкций против России, однако назвал их неизбежными в случае эскалации конфликта на Украине.

На пресс-конференции Владимир Путин призвал французские СМИ бороться за отмену ограничений в мировой экономике.

"Я хотел бы поблагодарить особенно за вторую часть вашего вопроса. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины: никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике", — заявил Путин.

Это была первая встреча политиков. Переговоры между двумя лидерами проходили в закрытом режиме. Изначально в них участвовали только помощники президентов, затем к ним присоединились члены делегаций. Главы двух государств затронули темы войны в Сирии, вооруженного конфликта на Украине, ситуации в Ливии и на Корейском полуострове, отношений Москвы и Брюсселя.