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Путин и Макрон завершили переговоры
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон завершили переговоры. Встреча президента России и его французского коллеги продолжалась 2 часа 45 минут. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России», - заявил Путин.
По мнению Макрона, политикам удалось «всё друг другу сказать». Общение с российским президентом французский лидер назвал «очень открытым, откровенным». Кроме того, президент Франции заявил, что не хочет введения новых санкций против России, однако назвал их неизбежными в случае эскалации конфликта на Украине.
На пресс-конференции Владимир Путин призвал французские СМИ бороться за отмену ограничений в мировой экономике.
"Я хотел бы поблагодарить особенно за вторую часть вашего вопроса. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины: никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике", — заявил Путин.
Это была первая встреча политиков. Переговоры между двумя лидерами проходили в закрытом режиме. Изначально в них участвовали только помощники президентов, затем к ним присоединились члены делегаций. Главы двух государств затронули темы войны в Сирии, вооруженного конфликта на Украине, ситуации в Ливии и на Корейском полуострове, отношений Москвы и Брюсселя.
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