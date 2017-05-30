Появилось видео разрушения пирамиды Голода

Автомобилист снял на видео падение пирамиды, возведенной в конце 90-х по проекту российского инженера Александра Голода на Новорижском шоссе в Подмосковье. Запись доступна на YouTube.

Высота строения достигала 44 метров, вес превышал 55 тонн. Голод уже заявил, что собирался сам сносить объект, чтобы возвести новую пирамиду, в 2,5 раза выше прежней, пишет « Московский комсомолец ».

По словам инженера, никто в результате инцидента не пострадал: охрана успела всех вывести до падения. «Строение наше рухнуло на страусиную ферму, расположенную рядом, но и там все обошлось благополучно. Пирамида упала на одного из страусов, но он, к счастью, остался жив», — рассказал он.

По замыслу автора, пирамиды «гармонизируют структуру пространства».

Согласно последним данным, в результате урагана в Москве и Подмосковье погибли 16 человек.