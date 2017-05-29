В Москве ураган срывает крыши

В Москве ураганный ветер обрушил крышу у одного из строящихся домов. Инцидент произошел в жилом комплексе «Зиларт». Об этом сообщает Рамблер.

Фото: Рамблер

На ролике, снятом из окон одного из бизнес-центров, видно, как строительные объекты ЖК «Зиларт» окутало облако пыли.

По предварительным данным, из-за урагана в Москве погибли два человека. Нарушена работа Филевской линии метро и "Аэроэкспрессов" во Внуково

29 мая в 15:45 мск на столицу обрушился ливневый дождь. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду. По сообщениям ГУ МЧС России , также возможен град. Такая погода сохранится до утра 30 мая. В ведомстве просят водителей соблюдать скоростной режим и не оставлять автомобили вблизи деревьев и неустойчивых рекламных конструкций.

Фото: Рамблер

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