Выражения с такой формулировкой прозвучали в эфире телеканала BFM, также с подобным заголовком вышла газета Le Temps. Впрочем, большинство СМИ использовали в материалах, посвященных встречи политиков, нейтральные выражения. Переговоры Путина и Макрона пройдут в резиденции французских королей Версале. Ровно 300 лет назад в этом же дворце прошла торжественная встреча Петра I, положившая начало устойчивым российско-французским отношениям. На встрече Путин и Макрон обсудят вооруженный конфликт на Украине, войну в Сирии и другие международные проблемы. 27 мая президент Франции заявлял, что его диалог с российским коллегой будет «требовательным». 26 мая в Кремле выразили надежду, что в ходе переговоров стороны смогут обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.