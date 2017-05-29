"Революционный" британский истребитель потерпел крушение

В Великобритании потерпел аварию истребитель Sea Vixen XP924. Инцидент произошел на авиашоу в Даксфорде. Видео происшествия опубликовано на YouTube

Во время захода на посадку у истребителя не выдвинулись шасси. В связи с происшествием пилот посадил самолет «на брюхо». Пилот катапультировался, после чего в истребителе вспыхнул огонь. Sea Vixen – первый британский двухместный палубный истребитель, достигший сверхзвуковой скорости. Самолет находился на вооружении Коро4левский ВМС с 1959 по 1972 год. Всего было выпущено 145 таких машин. Потерпевший аварию истребитель был последним экземпляром данной модели, остававшимся в рабочем состоянии. Самолет прозвали "революционным" из-за обилия использованных в нем технических новшеств.