Путин прибыл во Францию

«На повестке дня переговоров – состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине», - указано в сообщении.

Также отмечается, что российский лидер примет участие в открытии выставки, которая посвящена 300-летию поездки Петра I во Францию, во дворце Большой Трианон замка Версаль.

В субботу, 27 мая, Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что его переговоры с Россией будут требовательными.

18 мая Путин провел первый телефонный разговор с Макроном. Главы государств выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения.