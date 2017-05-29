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Путин прибыл во Францию
В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин прилетел в Париж на встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«На повестке дня переговоров – состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине», - указано в сообщении.
Также отмечается, что российский лидер примет участие в открытии выставки, которая посвящена 300-летию поездки Петра I во Францию, во дворце Большой Трианон замка Версаль.
В субботу, 27 мая, Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что его переговоры с Россией будут требовательными.
18 мая Путин провел первый телефонный разговор с Макроном. Главы государств выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения.
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