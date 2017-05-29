Чижов оценил перспективы возвращения РФ в G8

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что у идеи о возвращении России в формат «Большой восьмерки» (G8) нет перспектив. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Чижова, его точку зрения доказывают результаты прошедшего саммита «Большой семерки» (G7). «С одной стороны, итоги невыразительные, с точки зрения субстанции, а с другой, довольно примечательные с точки зрения того, что подспудно зревшие трансатлантические противоречия вылезли наружу», - отметил он.

По его мнению, итоги встречи G7 доказывают, что попытки возвращения в «восьмерочный формат <…> - это занятие, во-первых, не очень перспективное, во-вторых, не больно и нужное».

Комментируя заявления G7 по России, Чижов сказал, что «там ни одного нового слова не появилось, как и ни одного слова не вычеркнуто, так что ничего нового».

Дипломат предложил сравнить итоги саммита G7 с результатами саммита G20, который пройдет в начале июля в Гамбурге.

Ранее в сицилийском городе Таормина прошел саммит стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Япония, Франция). По итогам саммита лидеры стран подписали коммюнике, в котором осудили терроризм и призвали «удвоить усилия» для борьбы с ним. По поводу санкций против России мировые лидеры заявили, что ограничительные меры буду зависеть от выполнения Москвой минских соглашений. При этом члены G7 отметили, что «готовы ввести дополнительные ограничения, если действия России того потребуют».